Thermik unterm Hallendach

Erst die lange Herbstpause, dann ein Spiel und schon wieder ein Wochenende ohne Einsatz in der Landesliga – von einem echten Rhythmus können die Handballer von Vorwärts Gronau momentan keineswegs sprechen. Dennoch hoffen sie, im Gastspiel am Samstag beim TV Kattenvenne (18 Uhr) wieder ihre Leistung auf die Platte bringen zu können.

„Wir haben die letzten zwei Wochen normal durchtrainiert und freuen uns jetzt auf das Spiel In Kattenvenne. Da ist immer ein bisschen Thermik unterm Dach“, so Vorwärts-Trainer Adam Fischer über die für gewöhnlich gute Atmosphäre in der Sporthalle am Ölberg.

Sportlich ist die Saison für die Gastgeber bislang noch nicht so verlaufen wie erhofft. Erst drei Spiele haben sie absolviert, davon nur eins gewonnen. Die Gronauer Bilanz liest sich etwas besser: Aus ihren fünf Begegnungen holten sie zwei Siege und ein Remis bei zwei Niederlagen. Vor zwei Wochen unterlag die Fischer-Sieben mit 25:31 bei Spitzenreiter HC Ibbenbüren.

Den nächsten Gegner hat der Trainer vor allem in Video-Sequenzen studiert. „Ich meine gesehen zu haben, dass Kattenvenne viele Situationen übers Tempo löst. Das heißt für uns, dass wir entweder richtig hohes Tempo gehen, oder uns was anderes einfallen lassen müssen.“ Außerdem warnt der Coach vor dem starken Rückraum der Gastgeber.

Das Training der Gronauer sei zwar ordentlich verlaufen, doch drückt der Schuh fürs Wochenende ein wenig beim Personal: Michael Vischedyk droht mit muskulären Problemen auszufallen, Jan Stienemann muss weiterhin passen, zudem ist Chris Walter privat verhindert. Dafür rückt A-Junior Luca Brockhues in den Kader. „Dazu haben wir eine starke Jugend“, sagt Adam Fischer. „Ich denke, unser Kader wird stark genug sein, um etwas mitzunehmen.“