Thomas Buß nimmt die Eltern als Vorbilder

Im Mai 1961 erblickte er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Ludger in Gronau das Licht der Welt. Wird der Eperaner nach seinen Vorbildern befragt, verblüfft er mit einer außergewöhnlichen Antwort: „Das sind für mich meine Eltern, Regina und Heinrich Buß. Sie haben uns eine sehr gute Kindheit beschert und Werte vermittelt, von denen ich heute noch profitiere.“

Thomas Buß, 1. Vorsitzender Vorwärts Epe Foto: Stefan Hoof

Vater ein geschätzter Sportsmann

Auch Heinrich Buß war in Sportlerkreisen kein Unbekannter. „In Kaiserau wird von ihm heute noch als geschätztem und gutem Sportsmann gesprochen. Und im damaligen Stadtsportverband für Leibesübungen war er ebenfalls aktiv“, erklärt Thomas Buß. Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm.

Beim FC Epe fing es an

Obwohl Thomas Buß´ Herz seit nunmehr einem halben Jahrhundert für Vorwärts Epe schlägt, schnürte er in der E-Jugend zunächst die Fußballschuhe für den heimischen Erzrivalen FC Epe. „Als mein Vater 1970 jedoch selbst als Trainer bei Vorwärts Epe aktiv war und meine Cousins ebenfalls am Wolbertshof spielten, erfolgte in der D-Jugend der Wechsel zu den Grünen. Und das, obwohl der Verein damals gerade einmal drei Jugendmannschaften aufzubieten hatte“, erinnert er sich. Während der Eperaner selbst in verschiedenen Nachwuchsteams und später in der der 2. Herren-Mannschaft aktiv war, trug er maßgeblich auch als Jugend-Trainer dazu bei, die Mädchen-Abteilung von Vorwärts Epe mit aufzubauen.

Modernisierung der Vereinsanlage

Im Jahr 2010 trat er als 1. Vorsitzender von Vorwärts Epe schließlich die Nachfolge von Hans van Schelve an. „Hans ist ein Visionär und hatte damals schon Pläne, den Verein in den fortschrittlichsten Amateurverein im Münsterland zu verwandeln. 2005 gelang es ihm, den Bau der Tribüne am Hauptplatz zu verwirklichen“, sagt Thomas Buß.

Buß: „Das Wir-Gefühl muss dann überwiegen“

Als einer von zwei 2. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Gronau wäre Thomas Buß prädestiniert dafür, irgendwann Werner Hölscher an der Spitze der Dachorganisation des Gronauer Sports zu beerben. Aber der 59-Jährige hat andere Pläne, wie er im Gespräch mit WN-Mitarbeiterin Angelika Hoof erklärt. Auch zur Pandemie hat er eine klare Meinung – und sieht eine Chance, die sich den Vereinen bietet.Sie arbeiten seit zwei Jahren ehrenamtlich beim Stadtsportverband Gronau mit. Stichwort innovative Entwicklung eines Sportentwicklungsplans. Dieser beinhaltet neben einer Bestandsanalyse und einer Bedarfsplanung auch Handlungsempfehlungen und Maßnahmen, wie die vorhandenen Sportanlagen bedarfsgerecht und zukunftsorientiert angepasst und weiterentwickelt werden können. Was steckt noch dahinter?Thomas Buß: Der Sportentwicklungsplan ist viel nachhaltiger als ein reiner Sportstättenentwicklungsplan. Zu meinem Bedauern wird dies in der aktuellen Diskussion in Gronau noch nicht richtig wahrgenommen. Er hinterfragt beispielsweise: Wie entwickelt sich der Sport in der Gesellschaft? Wie kann Integration im Sport aussehen? Nachgewiesenermaßen ist Sport die beste Integration, die man sich denken kann. Hier lernen die Menschen die Sprache und Werte kennen und werden im Verein mit eingebunden. Da braucht es weder Jugendhilfe noch Streetworker. Weitere Fragen wären, ob es in unterschiedlichen Ortsteilen einer Stadt mehrere Turn-, Reit-, Schwimm- oder Fußballvereine geben muss oder wie sich Bevölkerungsgruppen sportlich betätigen können, die keinem Verein angehören möchten?Derzeit muss es Corona-bedingt auch ohne das aktive Vereinswesen weiter gehen. Was bedeutet Corona Ihres Erachtens für den Sport und die Gesellschaft?Thomas Buß: Corona ist eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. In der ersten Welle haben sich die Menschen noch solidarisch erklärt und gemeinsam der Gefahr getrotzt. In der derzeitigen zweiten Welle merkt man schon, dass die Solidarität abnimmt. Die dritte Welle, die in 2021 kommen wird, könnte problematisch werden. Denn dann müssen die Menschen begreifen, dass sie sich auf Kernwerte konzentrieren müssen und das Problem nur gemeinsam lösen können. Das Wir-Gefühl muss dann überwiegen. Da die Leute nicht mehr fünf Mal im Jahr in Urlaub fahren können, werden sie sich anderweitig wieder mehr engagieren – zum Beispiel in ihren Vereinen.Werner Hölscher möchte im kommenden Frühjahr sein Amt als 1. Vorsitzender des Stadtsportverbandes niederlegen. Sie bringen fundiertes Wissen aus Sport und Politik mit. Könnten Sie sich vorstellen, seine Nachfolge anzutreten?Thomas Buß: Da gibt es ein klares Nein von meiner Seite. Die CDU vertrete ich die nächsten Jahre im Stadtrat, bei Vorwärts Epe steht in 2023 das 100-jährige Jubiläum an, das gut vorbereitet werden muss. Einen Stadtsportverband kann man nicht eben mal so nebenbei führen. Das passt zeitlich einfach nicht.

Vorsitzender seit zehn Jahren

Als 1. Vorsitzender trieb er selbst fortan die Modernisierung der Vereinsanlage voran. So folgte der Erstellung des vollwertigen Naturrasenplatzes im Busch (2012) die Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz (2015) und schließlich in diesem Jahr die Fertigstellung des Funktionsgebäudes.

Seit nunmehr einem Jahrzehnt bringt Thomas Buß den Club vorwärts. Für ihn ist der Vereinsname Programm.

Das große Jubiläum im Blick

„Zum Glück stehen mir rund einhundert aktive Vereinsmitglieder zur Seite, auf die ich mich verlassen kann und die mich tatkräftig unterstützen. Als letzter großer Baustein steht nun noch eine energetische Modernisierung der Flutlichtanlage am Sportplatz Wolbertshof auf LED-Technik an. Das möchten wir bis 2023 umsetzen“, betont der 59-Jährige. In dem Jahr feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum.

Thomas Buß Foto: Stefan Hoof

Sport und Politik

Ein weiteres großes Wirkungsfeld des Eperaners ist die Politik. „Aufgrund meines beruflichen Werdegangs weiß ich, was Arbeitslosigkeit für einen Menschen bedeutet. Aus diesem Grund engagiere ich mich als Bezirksvorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerbewegung (CDA) und bin Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WTG)“, erläutert Thomas Buß. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gronauer Rat und Vorsitzender des Sportausschusses der Stadt Gronau.

Vorteile für alle Vereine

„Über diesen Vorsitz kam auch der Kontakt zu Werner Hölscher zustande, der mich zur Mitarbeit im Stadtsportverband ermunterte“, erklärt Thomas Buß, der auf der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2018 direkt zum stellvertretenden Vorsitzenden Breitensport gewählt wurde.

Obwohl Thomas Buß seitdem um noch einen zeitaufwendigen Posten reicher ist, bringe es durchaus Vorteile für die Vereine. „Es gibt einfach keine Reibungsverluste mehr, da ich ja über sämtliche Informationen verfüge. Und Spaß macht die Arbeit obendrein auch noch“, beteuert Buß.

Gerne auf dem Rad unterwegs

Im Urlaub steigen Astrid und Thomas Buß gerne aufs Rad. „Neben dem Tauern- und Bodenseeradweg sind wir auch schon öfters entlang der Ostsee gefahren. Und im Winter geht es mit einer Gruppe immer für eine Woche nach Südtirol“, so Thomas Buß. Außer in diesem Corona-Winter.