Timo Scherping: „Das nehme ich auf meine Kappe“

Wer Fußball spielt, kennt das. Es gibt Phasen, da will trotz aller guter Vorsätze nichts gelingen. Eigene Chancen verpuffen, der Gegner macht viel aus wenig. Vorwärts Epe geht gerade durch so ein Tal.

Vorwärts Epes Kapitän Justin Bauer (re.; hier im Spiel gegen den ASC Schöppingen) sah in der Schlussphase die Ampelkarte.

„Das ist bitter“, bekannte Spielertrainer Timo Scherping. Mit großen Hoffnungen war sein Team am Montagabend in das um einen Tag verlegte Spiel gegen Eintracht Coesfeld gegangen. Doch der so sehr erhoffte Sieg gelang nicht. Mit 2:0 setzten sich die Gäste durch.