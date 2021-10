Olympisches Flair am Gronauer Dinkelhof? Nein, das wäre zu weit hergeholt. Aber Verbindendes zwischen Gronau und Tokio gibt es doch. Und auch Schöppingen spielt bei dieser Geschichte eine Rolle.

Erstmals startete Olympiateilnehmer Koki Saito in Gronau. V.l.: Georg Doetkotte, Koki Saito und Heiner Messing.

So rückte zum Auftakt des dreitägigen Turniers des LZRFV Gronau für einen kurzen Moment ein Reiter in den Blickpunkt, der noch Anfang August bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sattel gesessen hatte: Koki Saito.