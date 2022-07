Das große Jubiläum rückt näher. Die ersten Planungen und Vorbereitungen zum 100-jährigen Bestehen von Vorwärts Epe wurden schon vor langer Zeit in Angriff genommen. Ein besonderes Geschenk wäre sicherlich der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga.

Zumindest wird im Kreis der Bezirksliga-Konkurrenten in diese Richtung spekuliert. Doch der neue Trainer Timo Scherping wiegelt ab. „Da gibt es keinen Druck, kein Muss. Wir gehen auf den Platz, wollen Spaß und Erfolg haben, wollen gewinnen. Natürlich so viel und so oft wie möglich. Und natürlich bin ich guter Dinge, dass das klappen wird.“