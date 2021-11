Trainerwechsel in Ammeloe

Das aktuelle Trainergespann Jürgen Banken/Andre Stroetmann bricht seine Zelte in Ammeloe ab. Einen Nachfolger für die beiden hat der Tabellenvorletzte der Kreisliga A1 bereits in der Hinterhand.

So gut es in der vorherigen Saison für die Sportfreunde Ammeloe lief, so schleppend sind sie in die neue Serie gestartet. Als aktuell Tabellenvorletzter haben die Ammeloer in elf Partien genauso viele Punkte gesammelt. Der Grund für den Trainerwechsel liegt aber woanders, wie der Sportliche Leiter Michael Wantia erklärt.