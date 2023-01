Trübsal statt Tabellenspitze bei Vorwärts Gronau

Handball: Vorwärts Gronau bricht in Kinderhaus ein

Gronau

Sie haben lange geführt, sie haben deutlich geführt. Am Ende saßen die Landesliga-Handballer von Vorwärts Gronau trotzdem ohne Zählbares in ihrer Kabine und konnten sich wohl selbst nicht erklären, was gerade passiert war.

Von Sascha Keirat