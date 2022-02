TTC Gronau droht die Relegation

Als erster Verband unter der verbreitetsten Sportarten hat der Westdeutsche Tischtennisverband (WTTV) den Abbruch der Saison 2021/22 verkündet, die zunächst bis 20. Februar unterbrochen worden war. Ab sofort stehen also bis Herbst nur noch „Freundschaftsspiele“ für die meisten Aktiven an. Das erfreut nicht alle.

In allen Alters- und Spielklassen wird die Saison nach dem Tabellenstand der bereits abgeschlossenen Hinrunde gewertet. Es gibt also Auf- und Absteiger. Die in der Rückrunde bereits ausgetragenen Spiele gehen nicht in die Tabellenwertung ein, behalten aber für die persönlichen Statistiken der einzelnen Spieler ihre Gültigkeit. Außerdem sollen im Mai noch Relegationsspiele um Auf- und Abstieg in den einzelnen Klassen bestritten werden.