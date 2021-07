Turnierleitung plant mit Zuschauern

Durch den Schläger geschaut: Volle Konzentration prägt das Spiel von Varvara Gracheva. Als 16-Jährige gewann die Russin die Gronau Open 2016. In der Weltrangliste hat sie es mittlerweile bis auf Platz 87 gebracht.

„Letztes Jahr haben wir Glück gehabt und durften das Turnier mit Zuschauern austragen, als die Inzidenzen vorübergehend niedrig waren“, erinnert sich Jens Gabbe gerne. Vor guter Kulisse siegte Caroline Werner im Finale in zwei flotten Sätzen gegen Kamilla Bartone, die damalige Nummer zehn der Jugend-Weltrangliste. „Wir sind zuversichtlich, auch in diesem Jahr unter Beachtung der Hygienevorschriften vor Zuschauern spielen zu dürfen“, sagt Gabbe. „Details müssen wir sicherlich kurz vor Turnierbeginn mit der Stadt klären. Dazu ist es jetzt noch zu früh.“ Gespielt wird vom 26. -29. August auf den Plätzen an der Losserstraße.