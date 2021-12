TV Vreden und Eintracht Hiltrup nicht einig

Dass die steigenden Corona-Zahlen nicht spurlos an Hallensportarten wie dem Handball vorübergehen würden, war abzusehen. Die Landesliga 3, in der der TV Vreden spielt, ist bislang von großen Beeinträchtigungen verschont geblieben. Das ändert sich nun aber.

Im letzten Heimspiel des Jahres sollte eigentlich die DJK Eintracht Hiltrup in der Hamalandhalle zu Gast sein. Deren Trainer, Marcel Graefer, hat aber verlauten lassen, dass seine Mannschaft aus Angst vor möglichen Corona-Infektionen nicht in Vreden antreten werde. „Die Gesundheit geht da einfach vor und wir wollen weder uns noch unsere Angehörigen in der aktuellen Lage gefährden“, zitiert das Portal „Heimspiel-online“ den Trainer.