TV Westfalia Epe darf vorzeitigen Klassenerhalt feiern

Die Eper Volleyballer spielen auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Im Nachholspiel auswärts beim Tabellendritten TVG Holsterhausen hatte Epe im ersten Satz aufgrund spezieller Hallenbedingungen und individuellen Fehlern einige Startschwierigkeiten. Doch dank starker Blockarbeit von Kapitän Volbert und Diagonalspieler Heming machten die Eperaner den Vorsprung von Holsterhausen wett (22:21). In den entscheidenden vier Punkten gelang es nicht, an die zwischenzeitlich starke Phase anzuknüpfen.

Im zweiten Satz präsentierten die Eperaner sich erneut zu Anfang schwach, ließen die Essener zu weit davonlaufen und rannten bis Satzende vergeblich einer deutlichen Führung des Gegners hinterher.

Im dritten Satz trug die Ansage von Trainer Förster offensichtlich Früchte. Direkt zu Beginn setzte der TVE den Gegner mit starken Aufschlägen, durchschlagenden Angriffen und sauberer Blockarbeit unter Druck. Die Gastgeber blieben aber in Reichweite. Dann konnte der TVE dank einer nun soliden Annahme und sauberem Stellungsspiel den Satz holen.

Im vierten Satz präsentierte sich der TVE so wie er im dritten Satz aufgehört hatte. Allerdings konnte das Momentum nur bis zur Mitte des Satzes aufrecht erhalten werden. Aufgrund einiger unglücklicher Fehler und einer nun wiedererstarkten Essener Mannschaft zogen die Gastgeber zum Satzende davon und gewannen letztendlich nicht unverdient mit 3:1-Sätzen.

Zeit zum Ausruhen blieb dem TVE nicht, am Sonntag wartete das nächste Spiel gegen TB Osterfeld. Ein Sieg erschien möglich, schließlich wurde Osterfeld zu Jahresbeginn in einem Turnier geschlagen. Doch dafür fehlte den Dinkelstädtern diesmal die Durchschlagskraft. Das letzte Heimspiel der Saison ging 0:3 verloren.

Dabei schien das Spiel zunächst abwechslungsreich zu verlaufen. Kein Team konnte sich absetzen. Dann verletzte sich ein Außenangreifer des TB Osterfeld im Eifer des Gefechts schwer. Nach einer langen Pause von etwa 50 Minuten kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Osterfeld holte sich den ersten Satz mit 25:22.

Durch Umstellung und Auswechslungen versuchte der TV Epe im zweiten Satz, die Breite des Kaders zu nutzen, neue Männer einzubringen und für mehr Druck, Angriffslust und Verwirrung zu sorgen. Doch war durch eine gute Blockarbeit aufseiten der Osterfelder kein Satzgewinn in Sicht, sodass Epe auch den zweiten Satz mit 20:25 abgeben musste.

Im dritten Satz fuhr der TV Westfalia Epe noch einmal so richtig auf und bewahrte konstant einen Punkt Vorsprung, bis eine Aufschlagserie der Gäste die Motivation und Konzentration der Blau-Weißen durchbrach. Der dritte Satz wurde mit 25:19 „verspielt“.

Nichtsdestotrotz war der TV Westfalia Epe am Ende des Tages erleichtert. Sowohl USC Münster als auch TSC Eintracht Dortmund erlitten eine Niederlage. Dadurch bleibt der TV Epe in der nächsten Saison sicher in der Verbandsliga. Am 18. März (17 Uhr) in Emsdetten werden die Eperaner ein letztes Mal in dieser Saison gefordert.