Über Gronau zur Europameisterschaft nach Rom

Der Name Jens Braun fällt zunächst nicht besonders ins Auge, beim Verein VSK Univerzita Brno wird man aber neugierig. Ein Schwimmer aus Tschechien am Start beim Dämmerungssprintschwimmen in Gronau?

Die Verständigung klappt dann aber problemlos, denn Jens Braun ist Deutscher, lebt und arbeitet aktuell in Bonn.

Bleiben aber die Fragen: Was zieht einen Schwimmer aus Bonn ausgerechnet zum Dämmerungssprintschwimmen nach Gronau? Und wieso startet ein Deutscher für einen Verein aus dem tschechischen Brünn?

„Es gibt kaum Wettkämpfe für die Masters und noch weniger, bei denen auch Sportler mit einem ausländischen Startpass zugelassen sind“, erläutert der 28-Jährige. „Außerdem gefällt mir das Format der Veranstaltung. Das Programm ist nicht so umfangreich, sodass man nicht übermäßig lange auf die Starts warten muss. Die Atmosphäre bei einer Abendveranstaltung ist auch toll. Außerdem konnte ich mich so mit meiner Freundin am Tag noch ein bisschen in Enschede umschauen.“

Für Tschechien zur EM

Und warum der tschechische Verein? „Ein Freund hat mich vor einiger Zeit darauf gebracht.“ Viel mehr lässt Jens Braun sich dazu nicht entlocken. Etwas mehr aber dann doch noch zu seinen Motiven, beim Dämmerungssprintschwimmen in Gronau an den Start zu gehen: Jens Braun vertritt nämlich die Farben Tschechiens bei den Europameisterschaften der „Masters“ Ende August/Anfang September in Rom, wo aktuell noch die Europameisterschaften der Profis stattfinden. So sollte der Start in Gronau nochmals ein Test für die Meisterschaften werden.

26,64 Sekunden über 50 Meter Schmetterling, 28,60 Sek. über 50 m Rücken und 25,54 Sek. über 50 m Freistil – damit war Jens Braun in Gronau zwar der jeweils Schnellste, so richtig zufrieden war er damit nicht.

Andererseits wird Jens Braun die Reise nach Italien wohl kaum ohne Ambitionen antreten. Denn immerhin ist er aktueller Weltmeister in der Altersklasse M 25 über 100 Meter Schmetterling.