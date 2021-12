Union Wessum macht mit Trainern weiter

Günes hat sich mit dem neuen Union-Abteilungsleiter Christoph Terbeck per Handschlag auf die weitere Zusammenarbeit in der Saison 2022/23 geeinigt, wie die Unioner am Donnerstag mitteilten.

Gleiches gilt für Uwe Stampfer, seit Sommer 2020 Trainer der zweiten Wessumer Mannschaft (Kreisliga C), und Lukas Gerling, der weiterhin für Team III in der Kreisliga D verantwortlich zeichnet.

„Für uns als Verein ist Kontinuität extrem wichtig. Nur so können wir unsere jungen Mannschaften weiterentwickeln und die sportlichen Ziele nachhaltig erreichen“, zitiert der Verein Christoph Terbeck in seiner Pressemitteilung.