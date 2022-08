Unter anderem sind fünf Spielerinnen gegangen. Bei Union Wessum hat sich einiges bewegt, bevor das Team mit der Westfalenpokal-Hürde gegen Germania Hauenhorst in die Pflichtspielsaison startet.

Was kann Union Wessum nach dem vierten Platz in der Vorsaison erreichen? Diese Frage stellt sich auch Heiko Robra, der die Mannschaft ungeplanterweise als Cheftrainer in die neue Landesliga-Spielzeit führen wird.