Verrückte Situation: Im Spitzenspiel geht es um den Klassenerhalt

Marius Schmidt und Co. treffen am Samstag auf den TV Vreden.

Es ist eine völlig verrückte Situation. Da stehen sich am Samstag in Gronau (Halle I Laubstiege; Anwurf 17.20 Uhr) die punktgleichen Tabellenzweiten gegenüber, doch niemand schaut auf den Spitzenreiter und spricht vom Titelkampf. So sagt Vredens Coach Frank Steinkamp: „Wer dieses Spiel gewinnt, ist bei einigermaßen normalem Saisonverlauf durch.“