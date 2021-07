VfB Alstätte imTurnier gefordert

Die Testspiel-Woche startet am Montagabend sehr überschaubar. Lediglich im COE-Cup rollte der Ball zwischen SW Holtwick und SG Coesfeld sowie Vorwärts Lette und TSG Dülmen.

Am Dienstagabend stehen dann zwei Turniere auf dem Programm.

Beim COE-Cup begegnen sich in den letzten Partien der Gruppenphase SuS Stadtlohn und Eintracht Coesfeld sowie SF Merfeld und SC Reken. Ebenso ab 19 Uhr sind der VfB Alstätte gegen die Sportfreunde Ammeloe sowie der FC Vreden gegen Eintracht Nordhorn im Rahmen des Effing und Bösing-Cup 2021 an der Reihe. Gastgeber des Turniers ist der ASV Ellewick. Und der kickt am Mittwoch (21. Juli) im Rahmen des Cups gegen Eintracht Stadtlohn. Zeitgleich spielt GW Lünten gegen SpVgg Vreden 2.

Außerdem am Mittwoch sind folgende Teams im Einsatz: Bezirksligist FC Epe trifft in den Bülten auf den FC Schüttorf, der in der vergangenen Woche noch den Eper Ortsrivalen Vorwärts mit 3:1 bezwungen hatte (19 Uhr). Eine Viertelstunde später beginnt der Test von Landesligist Eintracht Ahaus beim SV Gescher. Auch RW Nienborg ist wieder mit von der Partie. Die Partie gegen den SC Ahle im Eichenstadion (19.30 Uhr) ist bereits der sechste Test für die Reekers-Elf.

Zudem spielen am Mittwoch SG Coesfeld 2 gegen Brukteria Rorup sowie ASC Schöppingen 2 gegen FSV Ochtrup 2 (beide um 19.30 Uhr).

Am Donnerstag (22. Juli) bereitet sich A-Ligist ASC Schöppingen weiter auf die Saison 2021/22 vor. Die Mannschaft von Spielertrainer Rafael Figueiredo empfängt ab 19 Uhr Westfalia Osterwick und will auch nach diesem Test ungeschlagen bleiben. Ligakonkurrent Fortuna Gronau spielt derweil ab 19.45 Uhr im Sportpark an der Laubstiege gegen den FC Matellia Metelen.

Und bevor das Wochenende eingeläutet wird, bestreitet am Freitag (23. Juli) auch der FC Epe 2 seinen ersten Test. Beim VfB Alstätte 2 wird um 19 Uhr angepfiffen.

Darüber hinaus sind an diesem Tag noch viele weitere B- und C-Ligisten im Einsatz. Unter anderem der SC Ahle mit einem Heimspiel gegen Eintracht Ahaus 3 (19.30 Uhr).