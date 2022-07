Vogelwildes Schützenfest und zehn Treffer

Tatsächlich findet am Eper Wolbertshof gerade ein großes Schützenfest statt. Gastgeber Vorwärts Epe und Landesligist Eintracht Ahaus ließen sich wohl inspirieren und erzielten zehn Treffer im Testspiel.

So steht der Hauptplatz am Wolbertshof gerade nicht zur Verfügung, weil die Kloster Schützen dort im großen Festzelt feiern. Den Vogel mussten die Fußballer auf dem Kunstrasenplatz nebenan zwar nicht abschießen. Aber vogelwild ging es manchmal im Testspiel am Samstagvormittag schon zu.