„Völlig aus dem Häuschen“: Aufstiegschance für Gronau

Es wurde entschieden, dass die ersten drei Mannschaften der jeweiligen Staffeln, für die Aufstiegsrunden teilnahmeberechtigt sind. Mannschaften, die regulär nicht aufsteigen können, werden durch nachfolgende Teams ersetzt. Da Vorwärts Wettringen 2 in der Landesliga spielt, darf Wettringen 3 nicht aufsteigen. Die Frauen von Vorwärts Gronau rutschen deshalb in die Play-Off-Spiele und damit in die Aufstiegsrunde zur Landesliga. Die Gronauerinnen erwartet ein Hin- und Rückspiel gegen die Damen des SuS Stadtlohn, Tabellenführer der Parallelstaffel.

„Das gesamte Team ist völlig aus dem Häuschen und wird die Herausforderung gerne annehmen“, berichtet Trainerin Stefanie Kömmelt.

Die Siegerteams der Play-Off-Spiele sind als Meister und Vizemeister die Aufsteiger zur Landesliga für die Saison 22/23.