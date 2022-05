Vorfreude auf das Heimturnier

So siegte Mathias Doetkotte in einer Springprüfung der Klasse A** mit seiner Stute Candela mit einem fehlerfreien Ritt in einer Zeit von 39,96 Sekunden. Auch Rang drei dieser Prüfung ging an Epe. Diesen konnte Vivien Benölken sich mit Palina sichern. Das Paar blieb fehlerfrei in einer Zeit von 43,67 Sekunden. Ebenfalls platziert wurde mit einer fehlerfreien Runde in 46,82 Sekunden auf Rang fünf Liz Große Voß mit Light Girl.

Zudem konnten sich Liz Große Voß und Vivien Benölken mit ihren Pferden über Rang zwei in einer Stafettenspringprüfung der Klasse A** freuen.

Vivien Benölken belegte zudem in einer Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse A** den dritten Platz mit einer fehlerfreien Runde in 41,94 Sekunden.

Lena Ternberge wurde mit ihrer Stute Kiara mit einer Wertnote von 7,3 Neunte in einer Stilspringprüfung der Klasse A*. Marina Hollekamp belegte mit Narnia Deluxe in einer Dressurprüfung der Klasse A* mit einer Wertnote von 7,0 Rang neun.

Eine weitere goldene Schleife ging an Paula Hovestadt und ihr Pony Twingo. Das Starterpaar entschied mit einer Wertnote von 8,0 den Dressurreiterwettbewerb für sich. In dieser Prüfung belegte Hannah Mikosch mit Vapiano CST Rang drei mit einer Wertnote von 7,5. Diese beiden belegten zudem in einem Pony-Standardspringwettbewerb Rang fünf mit einer fehlerfreien Runde in 48,93 Sekunden. Lina Hüsing und ihr Pony Geronimo erzielten in einer Pony-Stilspringwettbewerb mit der Wertnote 8,0 Rang fünf.