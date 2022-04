Vorsprung nicht ins Ziel gebracht

Im Derby in Ochtrup lag Vorwärts Gronau schon deutlich in Führung. Dann mussten die Gäste froh sein, überhaupt einen Punkt mit auf die Heimfahrt zu nehmen.

Fünf Treffer steuerte Maximilian Boeing beim 27:27 in Ochtrup bei.

Beste Derby-Stimmung herrschte am Donnerstagabend auf den Rängen der Sporthalle am Schulzentrum in Ochtrup. Unzählige Handball-Fans von Vorwärts Gronau waren gekommen, um ihr Team im Nachbarschaftsderby gegen den SC Arminia Ochtrup lautstark mit Trommelwirbeln zu unterstützen und vor allem siegen zu sehen. Doch daraus wurde nichts. Nach 60 heiß umkämpften Minuten trennten sich die beiden Landesligisten 27:27 (13:7)-Unentschieden.