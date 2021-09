Vorwärts braucht volle Kraft

Gronau

Die Rangliste ist nach zwei Spieltagen noch nicht aussagekräftig, außerdem noch ungerade. Trotzdem geht Vorwärts Gronau als Tabellenzweiter der Landesliga mit einem gewissen Selbstvertrauen in die dritte Runde. An der heimischen Laubstiege empfängt die Auswahl von Adam Fischer am Samstag ab 17.30 Uhr das Team von Sparta Münster.

-sak-