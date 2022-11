Vorwärts-Damen sind furchtlos

Wunder gibt es immer wieder. Daran glaubt auch Stefanie Kömmelt, die mit ihren Gronauerinnen als Tabellenschlusslicht dem Spitzenreiter aus Kinderhaus ein Beinchen stellen will.

Auf die Landesliga-Handballerinnen des SV Vorwärts Gronau wartet am kommenden Samstag (Anwurf: 19.30 Uhr) ein echter Brocken. Als Tabellenschlusslicht erwarten die Gronauerinnen den Ligaprimus SC Westfalia Kinderhaus.

„Kinderhaus belegt derzeit zwar den Spitzenplatz, so richtig überzeugend spielen sie aber auch nicht“, will Trainerin Stefanie Kömmelt die Tabelle ausblenden. „Wir werden von der ersten Minute an unser Bestes geben, um zwei Punkte auf die Habenseite zu transferieren.“

Bei der Mission, den Favoriten zu ärgern und den zweiten Sieg der Saison einzutüten, müssen die Gastgeberinnen auf Lena Baumann verzichten. Sie verpasst die Partie gegen den Ligaprimus, da sie derzeit im Urlaub weilt.