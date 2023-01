Vorwärts Epe mit Ach und Krach eine Runde weiter

Nach den Spielen in den zwei Vorrundengruppen stehen die sechs Mannschaften fest, die am Sonntag ab 13 Uhr in der Zwischenrunde noch in der Hamalandhalle dabei sind. Der Titelverteidiger von 2020 ist nicht mehr dabei.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert