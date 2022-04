Vorwärts Epe verliert Verfolgerduell

Der SuS Stadtlohn hat das Verfolgerduell auf eigenem Platz gegen Vorwärts Epe nach einem 0:0 zur Pause am Ende verdient mit 3:0 für sich entschieden.

Co-Trainer Jens Roßmöller, der den SuS für den privat verhinderten Coach Stefan Rahsing betreute, war sehr zufrieden. „Das war unsere mit Abstand beste Saisonleistung. Wir haben von Beginn an viel Druck gemacht und den Gegner nie zur Entfaltung kommen lassen. Unter dem Strich ist der Sieg hochverdient.“ Das sah auch Vorwärts-Trainer Marco Aydin so. „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt. Da hätten wir auch ein Tor machen können. Nach der Pause lief es nicht mehr gut. Stadtlohn hat unsere Fehler genutzt. Der Sieg geht in Ordnung.“