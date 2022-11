Vorwärts Epe verliert völlig den Faden

Also waren die Vorwärtsler als bisheriger Dritter beim Viertletzten klar in den Favoritenrolle. Der wurden die Eperaner beim 6:2 aber nur in der ersten halben Stunde gerecht. In dieser Phase erzielte Spielertrainer Timo Scherping auch das 1:0 für seine Farben (14.). Mit dem 1:1-Ausgleich durch Ismet Kaynak nahm die Partie danach eine unverhoffte Wende. Zwei Minuten vor, wie auch zwei Minuten nach dem Seitenwechsel kassierte Epe jeweils einen Elfer gegen sich, den beide Male Kaynak für den TuS verwandelte (43./47.). Nach exakt einer Stunde erhöhte Leotrim Pelaj auf 4:1 (60.). Doch damit war der rabenschwarze Sonntag für Vorwärts Epe noch lange nicht beendet. Erst kassierte Mario Carneiro die Gelb-Rote Karte. In Überzahl nutzten die Hausherren die Gunst der Stunde: Nicolas Wickermann markierte das 5:1 (66.), das Konstantin Gleis mit dem 2:5 beantwortete (72.). Gahlens Kapitän Fabrice Werner besorgte in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt schließlich den 6:2-Endstand. „Wir waren heute zu sehr mit uns und den Schiedsrichterentscheidungen beschäftigt“, kritisierte Timo Scherping später.

