Vorwärts gibt „die richtige Antwort“

Im zwölften Saisonspiel bezwang die Vorwärts-Sieben in der Gronauer Sporthalle an der Laubstiege die Vertretung der DJK Eintracht Hiltrup hochverdient mit 33:17. Mit 11:11 Punkten nehmen die Gronauer in der Tabelle Rang fünf der elf Mannschaften ein.

Von Beginn an zeigten die Gronauer Handballer vor dem eigenen Anhang eine konzentrierte Leistung und sicherten sich dank einer sehr starken zweiten Halbzeit einen ungefährdeten und recht deutlichen Heimsieg. Bester Gronauer Torschütze war Chris Walter mit seinen acht Toren, mit sechs Treffern folgte Marius Schmidt auf Platz zwei.

„Das war die richtige Antwort auf die knappe Niederlage am Donnerstag“, sagte Coach Adam Fischer. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann aber die Zügel etwas schleifen lassen. Nach der Pause sind wir ein höheres Tempo gegangen und hatten Spiel und Gegner gut im Griff. Daher bin ich unter dem Strich zufrieden.“

Umkämpfter erster Durchgang

Die ersten 30 Minuten waren umkämpft. Gronau erwischte den deutlich besseren Start und setzte sich nach einer schnellen 3:1-Führung in den ersten 15 Minuten bis auf 9:4 ab. Dann kamen die Gäste etwas besser in die Partie und schafften mit dem Tor zum 9:11 nach 19 Minuten den Anschluss. Nach den ersten 30 Minuten führten die Vorwärts-Handballer mit 13:11.

Auch in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war die Partie noch offen. Hiltrup verkürzte nach Wiederbeginn auf 12:13 und blieb bis zum 13:14 weiter dran. In den folgenden Minuten setzten sich die Vorwärts-Handballer dann aber mit guten Angriffsaktionen und einer starken Abwehrleistung Tor um Tor ab. Den Gronauer Spielern gelangen sechs Treffer in Serie und sie stellten den Spielstand innerhalb von nur neun Minuten auf 21:13. Das war die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Die Gäste steckten jetzt immer mehr auf und gaben die Partie verloren. Vorwärts Gronau war klar überlegen und sicherte sich über den Zwischenstand von 27:17 nach 60 Minuten einen deutlichen 33:17-Sieg.

Vorwärts Gronau - DJK Hiltrup 33:17

Vorwärts: Klaas, Schmidt - Walter (8 Tore), Lenting (6), M. Schmidt (6), T. Schmidt (3), Woschkowiak (2), Böing (2), L. Schmidt (2), Vischedyk (1), Scheper (1), Brokhues, Hockenbrink