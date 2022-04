Bis wenige Minuten vor Abschluss der Gruppenphase haben die Bezirksliga-Handballerinnen von Vorwärts Gronau am Erreichen der Aufstiegsrunde geschnuppert.

Die Vorwärtslerinnen gaben alles und durften lange auf den Sprung in die Aufstiegsrunde hoffen.

Nach dem erforderlichen Sieg gegen Vorwärts Wettringen 3 am Samstag ging die Partie gegen den VfL Mettingen erst in der Schlussviertelstunde verloren. Mit einem Sieg hätte es zum Sprung in die Aufstiegsrunde gereicht.