Vorwärts Gronau freut sich auf den Neustart

Vorwärts Gronaus Handballer freuen sich auf den Neustart. Am kommenden Samstag soll die seit fast drei Monaten unterbrochene Saison fortgesetzt werden. Sowohl die Jugendteams als auch die 1. Herren hocken in den Startlöchern.

Nach langer Unterbrechung soll ab kommenden Samstag wieder Handball gespielt werden. Dazu erwarten die 1. Herren von Vorwärts Gronau um 17.30 Uhr Spitzenreiter 1. HC Ibbenbüren in der Halle an der Laubstiege.

Dabei treffen die Landesliga-Herren sogar gleich auf den Spitzenreiter. Noch haben die Handballer aber eine große Sorge: Es darf nicht ausgiebig regnen.

Offiziell abgebrochen war die Spielzeit nicht. Aber der Handball Verband Westfalen und der Handballkreis Münsterland hatten den Vereinen coronabedingt die Möglichkeit eröffnet, ihre Spiele zu verschieben. Vorwärts Gronau ging kein Risiko ein und stellte den Spielbetrieb seit Anfang Dezember ein.

„Deshalb mussten wir 96 Spiele verlegen und nun wieder neu ansetzen. Das ist mit einem immensen Koordinationsaufwand verbunden“, erklärt Handball-Abteilungsleiter Holger Schmidt. Aber bei Vorwärts waren sich alle einig: die Gesundheit hat Vorrang.

„Die letzten Wochen und Monate waren nicht immer einfach für die Abteilungsleitung sowie die Trainer- und Betreuerteams. Immer wieder neue Vorgaben und sich ändernde Regelungen im Umgang mit dem Hallensport waren zu beachten“, erläutert Schmidt. „Und auch der Verband hat nicht immer klare Vorgaben gemacht, was dazu führte, dass jeder Verein selber entscheiden musste, wie er mit der Situation umgeht.“

Aber jetzt blicken die Blau-Weißen nach vorne. Seit einer Woche trainieren alle Mannschaften wieder zweimal die Woche, nachdem der Trainingsumfang zuvor erheblich reduziert werden musste.

Zusätzlich hat der Verein ein Stickeralbum aufgelegt. Spieler und Anhänger dürfen nun sammeln, tauschen und kleben. „Wir fördern so noch mehr den ohnehin schon ausgeprägten Zusammenhalt in unserer Abteilung“, sind sich Schmidt und seine Mitstreiter sicher. Rund 400 Alben mit je 56 Seiten wurden produziert. 450 verschiedene Aufnahmen enthält ein Album.

Doch im Vordergrund steht der Neustart auf der Platte. So stehen am Samstag drei Heimspiele an. Um 14 Uhr trifft die weibliche B-Jugend auf Vorwärts Wettringen, um 15.45 Uhr erwartet die männliche E-Jugend Sparta Münster. Topspiel des Tages ist um 17.30 Uhr die Partie der 1. Herren gegen Landesliga-Tabellenführer.

So freuen sich die Vorwärtsler jetzt auf den Neubeginn und wünschen sich trockenes Wetter. „Leider ist das Hallendach seit einigen Monaten an der einen oder anderen Stelle undicht“, berichtet Schmidt. Bis zum 21. Februar sollten, so Schmidt, die Reparaturen durchgeführt werden. Aber die Stürme ließen dieses Vorhaben platzen. „Im schlimmsten Fall kann uns das an Regentagen weitere Probleme bereiten“, weiß Schmidt. Also tun es die Handballer den Fußballern gleich und hoffen auf besseres Wetter.