Vorwärts Gronau gewinnt das Derby in Ochtrup vor vollen Rängen

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“, jubelten die Handballer von Vorwärts Gronau am Samstagabend in der Sporthalle am Schulzentrum in Ochtrup. Durch einen souveränen 37:30 (18:14)-Erfolg über Gastgeber SC Arminia Ochtrup machten sie einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Dazu ist Platz fünf zu erreichen.

