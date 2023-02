Vor guter Kulisse unterlagen die Handballerinnen von Vorwärts Gronau – ausnahmsweise in der Halle in Epe – dem Tabellenfünften Tecklenburger Land mit 25:30.

An der Einstellung lag es nicht. Am Kampfgeist ebenso wenig. Auch die neuen Besen - in Person von Theo Nagelmann, Adam Fischer und Slava Vorobev – kehrten gut.