Vorwärts Gronau wie aus einem Guss gegen Neuenkirchen

Vorwärts Gronau hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Und wie! Mit einem in dieser Deutlichkeit kaum für möglich gehaltenen 30:21-Sieg über den Tabellenzweiten SuS Neuenkirchen unterstrich die Mannschaft von Trainer Adam Fischer ihre Qualitäten.

Nach den Niederlagen in Kinderhaus und Münster war es der erste Pflichtspielsieg in diesem Jahr und ein wichtiges Zeichen an die Konkurrenz im Kampf um den so wichtigen fünften Tabellenplatz. Denn Kinderhaus sitzt mit einem Sieg über Ochtrup den Gronauern weiter im Nacken. „Das war jetzt die richtige Antwort auf die beiden letzten Niederlagen. Nicht, weil wir da handballerisch unterlegen waren, sondern es an der Einstellung haperte. Gegen Neuenkirchen aber hat alles gepasst“, war Gronaus Coach sehr zufrieden: „Das war eine komplette Mannschaftsleistung.“