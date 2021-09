Vorwärts grüßt von der Tabellenspitze

Vorwärts Gronau an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga. Ein Bild, das die Anhänger der Blau-Weißen so bislang noch nicht kannten.

Vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme. Doch es unterstreicht den gelungenen Saisonstart der Mannschaft aus dem Bauverein. Nach ihrem Auftakterfolg gegen SW Havixbeck und dem Punktgewinn in Hiltrup landete die Mannschaft von Trainer Adam Fischer gegen Sparta Münster ihren zweiten Sieg in der noch jungen Spielzeit. Mit einem 25:21-Heimsieg bauten die Gronauer ihre Startbilanz auf 5:1-Punkte aus. Damit übernahmen sie vor dem Kreisrivalen TV Vreden (30:19 gegen TV Kattenvenne) und Meisterschaftsanwärter 1. HC Ibbenbüren (29:24 beim SC Münster), die beide aber erst zwei Spiele bestritten haben, die Tabellenführung. „Das ist schön, das ist super. Das hätte ich so nicht erwartet. Aber das nehmen wir gerne mit“, kommentierte Adam Fischer nach dem Abpfiff den tollen Saisonauftakt.