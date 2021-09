Vorwärts II verliert Platz eins am Grünen Tisch

Mit einem klaren Sieg beim FC Ottenstein hatte sich Vorwärts Epe II die Tabellenführung in der Kreisliga A1 geholt. Die haben die Eperaner nun am Grünen Tisch wieder verloren.

Bitter für Stefan Kurtdili (l.), Trainer der Vorwärts-Reserve, und den Sportlichen Leiter Dirk Werenbeck: Die sicher geglaubten Punkte vom Sieg in Ottenstein sind futsch.

Schon zur Halbzeit der vorgezogenen Partie gegen Vorwärts Epe II am Dienstag hatten die Ottensteiner nahezu hoffnungslos mit 0:4 hinten gelegen. Am Ende hieß es sogar 0:5, womit sich die Vorwärts-Reserve an die Tabellenspitze geschossen hatte.