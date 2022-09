Vorwärts II zeigt DJK Stadtlohn die Grenzen auf

V. Epe II - DJK Stadtlohn 6:2

Den Auftakt machte Epes Angreifer Aleksandar Temelkov per Elfmeter (14.). Die Gäste antworteten durch Kim-Nicklas Rama (27.). Noch vor der Pause schoss Temelkov einen Freistoß d zum 2:1 (39.) ein. Als sich die DJK nach dem Seitenwechsel aufbäumte, spielten die Eperaner einen Konter aus, den Patrick Huesmann zum 3:1 vollendete (70.). „Ab da ist das Spiel gekippt. Offensiv ist uns viel gelungen“, beschreibt Epes Spielertrainer Dominik Buß. Erneut Temelkov und zwei Mal Lundrim Bekqeli besorgten die weiteren Treffer (79./83./89.). Alp Eren Arslan gelang der 2:4-Anschlusstreffer (80.). „Das Endergebnis wird dem Spiel nicht gerecht, aber die Niederlage geht in Ordnung“, so DJK-Trainer Marco Aydin.

FC Oeding - Ammeloe 3:2

„Das war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben es spannender gemacht als nötig“, fand FC-Trainer Jeroen van der Veen. Zur Pause führten die Gäste. Marvin Rosing hatte einen Fehler von Torwart Dennis Mechlinski ausgenutzt (25.). In der zweiten Hälfte belohnte sich Oeding und landete einen Doppelschlag. Daniel Bröring und Chris Harmeling drehten das Spiel in ein 2:1 (48./49.). Pierre van de Sand erhöhte auf 3:1, ehe Rosing kurz vor Schluss noch der 2:3-Anschlusstreffer gelang (90.). „Es ist bitter, weil wir geführt haben, aber am Ende war Oeding zu stark“, gab SF-Trainer Thomas Pech zu.

SuS Legden - FC Epe II 2:2

Epe ging in der Partie zweimal in Führung, musste aber auch zweimal den Ausgleich hinnehmen. Amandip Singh (9) traf zum 1:0 für Epe und Leon Kockentied glich aus (24.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Robert Hinkelmann für das 1:2 und Frank Rose traf zum 2:2 für den SuS. „Wir haben zwei Punkte verloren, ein 3:1 wäre möglich gewesen. Ich bin stolz auf die Elf“, sagt FC-Coach Orhan Boga. „Das war unsere bislang schlechteste Leistung“, meinte SuS-Trainer Mike Börsting.