Vorwärts-Joker sticht im Topspiel

Im Spitzenspiel der Bezirksliga trennten sich Vorwärts Epe und der SC Reken 2:2 (1:0)-Unentschieden. Obwohl die Grün-Weißen dadurch auf den vierten Tabellenplatz abrutschten, bleibt es spannend an der Spitze.

„Alles in allem kann ich mit dem Punktgewinn gut leben. Nach dem 1:2-Rückstand in der 60. Minute hat die Mannschaft Moral gezeigt, sich ins Spiel zurück gekämpft und so zumindest noch den Ausgleich geschafft“, zeigte sich Vorwärts-Spielertrainer Timo Scherping zufrieden.