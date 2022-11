Vorwärts springt im Hexenkessel an die Ligaspitze

Wenn man es nicht gesehen hat, glaubt man es kaum. 47 Minuten lang scheint Außenseiter Arminia Ochtrup in der Handballfestung an der Laubstiege einem unerwarteten Sieg entgegen zu steuern. 23:20 führen die Töpferstädter zu diesem Zeitpunkt. Die Überraschung ist zum Greifen nah. Dann plötzlich bekommen die Gastgeber Spiel und Gegner in den Griff. Mit einem schier unglaublichen 8:0-Lauf reißen sie die Partie an sich und stürmen mit einem 28:23-Erfolg an die Tabellenspitze der Landesliga. „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“, jubeln die Fischer-Schützlinge und können selbst kaum fassen, was ihnen in den letzten 13 Minuten des Matches noch gelungen ist.

