Vorwärts verliert in der Nachspielzeit

Kreis

Fortuna Gronau hat den Schwung vom 4:1-Pokalsieg bei der DJK Rödder mit in die Meisterschaft genommen. An der Laubstiege wiederholten die Kicker von Coach Carsten Minich ein 4:1 und besiegten in dieser Höhe SuS Stadtlohns Reserve. Mit nun ausgeglichener Bilanz (drei Siege und drei Niederlage) lässt es sich etwas optimistischer in die Zukunft schauen.

-jok-