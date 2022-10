Vorwärts will Faktor Publikum nutzen

Auf den Auftaktsieg gegen Steinhagen II folge vergangenen Sonntag eine ärgerliche 35:39-Niederlage in Mettingen. Am Samstag steht nun das zweite Heimspiel für Vorwärts an, ab 17.30 Uhr gastiert SuS Neuenkirchen an der Laubstiege.

„Die Neuenkirchenerinnen haben sich mittlerweile in der Landesliga etabliert und sind auch für den Sieg favorisiert. Dennoch wir werden versuchen, an unsere bisherige, gute Leistung anzuknüpfen“, so Vorwärts-Trainerin Stefanie Kömmelt.

Sie schöpft Optimismus zum einen aus den bisherigen Vergleichen mit Neuenkirchen, bei denen Gronau oft gut aussah, zum anderen aus dem Faktor Publikum: „Unsere Heimspiele sind für uns immer ein besonderes Event. Die Stimmung in Gronau ist unvergleichbar. Damit muss man als Gästeteam erst mal klarkommen“, so Stefanie Kömmelt. „Wir werden auf jeden Fall Paroli bieten.“

Im Kader werde es bei den Gronauerinnen voraussichtlich keine Änderungen zur Vorwoche geben.