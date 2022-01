Vreden geht direkt in die Vollen

SpVgg-Trainer Engin Yavuzaslan nimmt seine Mannschaft am Samstag wieder in die Pflicht.

Wenn die SpVgg Vreden am 14. Februar wieder in den Ligabetrieb einsteigt, geht es sofort um die Wurst: Die verbleibenden vier Hinrundenspiele entscheiden über die Teilnahme an der Auf- oder Abstiegsrunde in der Oberliga.

„Wir wissen, dass wir sofort da sein müssen, wenn es wieder losgeht. Darauf werden wir uns intensiv und akribisch vorbereiten“, sagt SpVgg-Trainer Engin Yavuzaslan. Auch beim Auftakt am Samstag (8. Januar) werde es statt eines lockeren Aufgalopps auch direkt in die Vollen gehen, wie der Trainer erklärt. „Wir haben schließlich keine Zeit zu verlieren.“

In Sachen Ausdauer, Athletik, Dynamik und taktischer Feinschliff will das Trainerteam die Vredener Kicker binnen fünf Wochen wieder auf Flughöhe bringen. Und natürlich stehen auch einige Testspiele an.

Das erste bestreiten die Blau-Gelben am Samstag, 15. Januar, bei Landesligist Eintracht Ahaus. Schon einen Tag später geht es zum Niederrhein-Oberligisten ETB SW Essen. Im Januar folgen noch die Partien beim Westfalenligisten TuS Hiltrup (Samstag, 22. 1.), beim Essener Ligakonkurrenten 1. FC Bocholt (Mittwoch, 26. 1.) sowie das Kreispokal-Viertelfinale bei A-Ligist Turo Darfeld (Sonntag, 30. 1.).

​Am ersten Februar-Wochenende folgt ein Highlight der Testspielphase: Die Vredener messen sich am 5. Februar auswärts mit dem niederländischen Zweitligisten de Graafschap in Doetinchem. Für die „Generalprobe“ vor dem Ligastart sucht Yavuzaslan nach einer Absage noch einen neuen Testspielgegner.