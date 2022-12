VSS Epe im Abstiegskampf

Für die Vereinigten Sportschützen Epe wird es eng mit dem Klassenerhalt in der Westfalenliga. Am letzten Spieltag im Januar wird es richtig spannend.

Zuletzt mussten die Eperaner erneut die Punkte in beiden Begegnungen abgeben. Mit 11:19 Einzelzählern und nur 2 Mannschaftspunkten ist der Vorjahresvizemeister nun Tabellenvorletzter und steht damit auf einem Relegationsplatz – allerdings dieses Mal gegen den Abstieg und nicht um den Aufstieg kämpfend.

Gegen die SGes Heepen setzte es eine 1:4-Niederlage, im Duell mit dem bisherigen Schlusslicht Wanne-Eickel unterlag VSS Epe im Stechen knapp mit 2:3.

„Das ist verdammt bitter und alles andere als das, was wir uns für die Saison vorgenommen hatten,“ sagte eine sichtlich enttäuschte Trainerin Christiane Broders nach dem jüngsten Doppelspieltag. „Jetzt müssen wir im Januar alles dran setzen, zumindest den direkten Abstieg zu verhindern.“

Fakt ist: Das Team musste dieses Mal ohne Ersatzschützen auskommen, im Kader waren gesundheitlich nicht alle fit. So ging auch die sonst feste Größe im Team - Lily Werner – angeschlagen an den Start und blieb mit ihren Leistungen in beiden Begegnungen unter ihren Möglichkeiten. Im Vergleich mit Heepen unterlag sie mit 378:386 Ringen Jonas Klaiber. Auch jeweils 392 Ringe reichten Katharina Rekers und Sophia Benterbusch nicht, um an den ersten beiden Positionen die Weichen Richtung Sieg zu stellen. Hier holten sich Vernoique Münster mit starken 396 Ringen und Marc Hülsmann mit 393 Ringen die Einzelzähler. Auf der Zielgeraden musste sich Johanna Buntkowski mit 385:388 Ringen Bjarne Haverich geschlagen geben. Katja Sago gelang der „Ehrentreffer“ und blieb beim 383:379-Erfolg gegen Christian Büscher auf Kurs.

Mit Blick auf den Klassenerhalt von größerer Bedeutung war die hauchdünne Niederlage gegen Wanne-Eickel. Mit einer 9.9 gegen eine 10.0 verlor Johanna Buntkowski um 0,1 Ringe ihren Stechschuss gegen Christoph Strauss, der zuvor ringgleich mit Buntkowski (383) vom Schießstand gekommen war.

Vorangegangen war ein packendes Kräftemessen. Rolf Söthe punktete für Wanne-Eickel mit 397:392 Ringe gegen Katharina Rekers, auf der anderen Seite überzeugte Sophia Benterbusch mit einem souveränen Auftritt von 395 Ringen, gegen die Paul Westhoff nur 387 Ringe aufbieten konnte. Lily Werner kam lediglich auf 374 Ringe, die Jürgen Jesulke mit 379 Ringen übertraf. Einen ungefährdeten zweiten Zähler für Epe sicherte Katja Sago, die Bernd Harbsmeyer mit 385:372 Ringen bezwang.

Am 8. Januar fällt somit am Saisonfinale die Entscheidung, wohin die Reise für VSS Epe geht. Vom Klassenerhalt über die Relegation bis hin zum direkten Abstieg ist alles möglich. Gegner ist dann die dritte Mannschaft des BSV Buer-Bülse, derzeit Tabellenvierter.

Der neue Tabellenletzte Hubertus Elsen III trifft auf den Vierten, den SV Deiringsen. Vor Epe steht aktuell punktgleich in der Einzel- und Mannschaftspunkte-Wertung der DSC Wanne-Eickel. Wanne-Eickel bekommt es im neuen Jahr mit dem derzeitigen Tabellen-Zweiten, der Reserve vom SV Kamen, zu tun.