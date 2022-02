VSS Epe muss Traum vom Aufstieg begraben

Auch wenn es nicht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga gereicht hat, darf sich die Mannschaft der Vereinigten Sportschützen Epe über eine abermals starke Saison und die Vizemeisterschaft in der Westfalenliga freuen.

Den Vereinigten Sportschützen Epe ist es am Wochenende im wiederholten Anlauf nicht gelungen, den Weg in die 2. Bundesliga West zu nehmen.

„Wir müssen leider einsehen, dass wir mit der Gesamtleistung einfach nicht das benötigte Niveau erreichen konnten“, so das ungeschönte Fazit von VSS-Trainerin Christiane Broders.

Knapp war es allerdings schon, denn am Ende fehlten dem Team aus Epe nur zehn Ringe, um den vierten und letzten Aufstiegsplatz zu erobern. Mit 3864 Ringen landeten die Eperaner aber auf dem undankbaren fünften Platz, hinter dem lachenden Vierten SV Eschbach mit 3873 Ringen. Platz drei sicherte sich der Westfalenliga-Meister BSV Holzwickede (3886 Ringe), Platz zwei ging an die Ohligser SG (3890 Ringe). Relegations-Sieger wurde der SuSC Müllenborn mit einem starken Auftritt von 3909 Ringen.

Wie schon im Vorfeld bekannt war, fehlte die Nummer 1 im VSS-Team, Lily Werner, die mit ihren bisherigen Leistungen ein Punkte- und Ringgarant war, allerdings aufgrund ihres zu jungen Alters nicht startberechtigt war. Pech kam hinzu, denn bei Ersatzschützin Katja Sago gab es gleich im ersten Durchgang einen Waffendefekt, der ihr wertvolle Ringe nahm. Der sonst soliden 385-er-Kandidatin gelangen hier nur 373 Ringe. Auch für Lucy Werner waren 382 Ringe unterm Strich zu wenig. Dagegen lieferten Sophia Benterbusch (392 Ringe) sowie Lina Schultewolter und Katharina Rekers (beide 393) Top-Ergebnisse ab.

Nach 1933 Ringen im ersten Durchgang war schon klar, dass es eng werden würde. 1931 Ringe waren es dann nach der zweiten Wettkampfreihe, in der man den Schützinnen den Druck immer mehr anmerken konnte. Sago steigerte sich auf 379 Ringe, Werner auf 383 Ringe. Zugpferd war hier mit 391 Ringen Schultewolter, gefolgt von Benterbusch und Rekers, die beide mit 389 Ringen ihre 40-Schuss-Einheit absolvierten.

„Hätte, wäre, wenn, die Rechnerei können wir uns sparen, denn auch mit einem Aufstieg wäre die hohe Leistungsdichte in der 2. Bundesliga West uns sicherlich zum Verhängnis geworden“, sagte Broders und ergänzte: „Wir gehen erhobenen Hauptes in eine weitere Saison in der Westfalenliga, in der wir vielleicht einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg nehmen können.“