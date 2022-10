VSS Epe peilt die Aufstiegsränge an

In der vergangenen Saison schnupperten die Vereinigten Sportschützen Epe am Aufstieg in die 2. Liga. Am Sonntag startet die neue Spielzeit.

„Es geht wieder los und alle sind Feuer und Flamme, Gas zu geben“, freut sich Christiane Broders aus dem VSS-Trainerstab auf die am Sonntag startende neue Saison in der Westfalenliga.

Vor fast genau acht Monaten waren die Eperaner als frisch gekürter Vizemeister in Dortmund zur Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga West angetreten, konnten aber keinen der begehrten Aufstiegsplätze erreichen. Zehn Ringe fehlten am Ende. Doch ab Sonntag werden die Karten wieder neu gemischt. Epe startet mit einem Heimspiel im Schießsportzentrum am Dakelsberg. Das könnte vielleicht entscheidende Vorteile beim Auftakt bieten. „Wir sind guter Dinge, dass wir mit unserer Auswahl an Schützinnen in der neuen Saison oben mitmischen können“, gibt Christiane Broders ein Saisonziel an, auf das in den letzten Wochen hingearbeitet wurde.

Ob das ausreicht, wird sich schon in den ersten Partien zeigen, denn mit dem SV Deiringsen und der dritten Mannschaft vom SSV St. Hubertus Elsen reisen keine leichten Gegner nach Epe.

Bis auf die durch Krankheit ausfallende Johanna Buntkowski kann das Team in Bestbesetzung auflaufen. Wer allerdings genau wann startet, lässt die verantwortliche Trainerriege mit Christiane Broders, Jochen Perrefort und Nicole Werner noch bis kurz vor dem ersten Wettkampf offen.

Die erste Partie gegen Deiringsen wird um 10 Uhr gestartet, das zweite Duell für Epe gegen Hubertus Elsen III dann zum Abschluss des Doppelspieltags um 15:30 Uhr. In der Zwischenzeit treten beide Teams noch jeweils gegen die dritte Mannschaft vom BSV Buer-Bülse an, sodass den erwünschten Zuschauern einiges auf der übersichtlichen Sportanlage geboten wird.

Parallel starten die anderen Teams der Liga beim SV Kamen II. Hier treffen in mehreren Duellen die Teams vom Ausrichter Kamen II, Schießfreunde Emsdetten II, DSC Wanne-Eickel und SGes Heepen aufeinander.