VSS Epe überraschend auf Platz eins

Die Bezirksliga-Endrunde um den Aufstieg in die Westfalenliga LP sah nicht danach aus, dass Epe „das Ding wuppt“, Meister wird und möglicherweise in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen darf.

Doch es kam anders, der eigentliche Mitfavorit - die Steverschützen Senden I - stellten sich selbst ein Bein und unterlagen überraschend mit 2:3 gegen den Vorletzten, die Sportschützen Sythen II. Somit hatte Epe alles in der eigenen Hand und nutzte die Chance mit einem verdienten 4:1-Erfolg gegen SSG Teutoburger Wald III, Ausrichter dieser Endrunde.

Nicole Gerwien gewann mit 359:342 Ringen gegen Aloys Peters, Eric Buntkowski mit 353:342 gegen Jürgen Godewerth, Markus Rengers mit 345:329 gegen Hermann Reinelt und Katrin Grotenhues mit 326:317 gegen Friedhelm Kruska. Seinen Einzelzähler musste Martin Elsing abgeben, als er knapp (durch einen Fehlschuss) mit 344:348 seinem Gegenüber Gerd Krause unterlag. Aufgrund des besseren Einzelpunkteverhältnisses von 21:9 konnte auch Verfolger SSG Teutoburger Wald II (Einzelpunkteverhältnis 21:10) durch wiederum den 4:1-Sieg gegen die Sportschützen Hiltrup I nichts mehr entgegensetzen.

In der Aufstiegsrelegation treffen die Eperaner als Gewinner der Bezirksliga LP Münsterland nun auf den Siebten der Westfalenliga (HSV Neuenbeken) und die restlichen drei Bezirksliga-Sieger (SSV Dringenberg, SGes Heepen, BSV Freischütz Hiltrop). Die Relegation wird am 10. April im Landesleistungszentrum des Westfälischen Schützenbundes in Dortmund ausgetragen.