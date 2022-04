VSS Epe verpasst Aufstiegsränge knapp

Diese wurde nun im Landesleistungszentrum in Dortmund ausgetragen. Dabei trafen die Eperaner auf den Siebten der Westfalenliga (HSV Neuenbeken) und die beiden weiteren Bezirksliga-Qualifikanten SSV Dringenberg und BSV Holthausen. In jeweils zwei Durchgängen traten die Teams gegeneinander an, wobei es darum ging, mit allen fünf Schützen eine möglichst hohe Ringzahl zu erzielen.

Nach dem ersten Durchgang landeten die VSS-Pistoleros auf dem dritten Platz mit 1728 Ringen hinter Holthausen (1743 Ringe) und der starken Mannschaft aus Neuenbeken (1794 Ringe). Dringenberg kam als Viertplatzierter auf 1725 Ringe. Mit 364 Ringen war hier Nicole Gerwien beste Eper Einzelschützin.

Im zweiten Durchgang setzten die fünf Schützinnen und Schützen noch einmal alles daran, noch den zweiten Aufstiegsplatz zu erreichen. Mit 1767 Ringen konnte sich das Team steigern, aber am Ende fehlten 12 Ringe, um Dringenberg (1781) noch vom zweiten Platz zu verdrängen. Somit blieb Epe mit einer Gesamtringzahl von 3495 Ringen auf dem dritten Ring vor dem BSV Holthausen (3438).

Sieger und damit Teilnehmer an der nächsten Westfalenliga-Saison sind HSV Neuenbeken (3593 Ringe) und der SSV Dringenberg (3506 Ringe). Epe bleibt ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Luftpistole Münsterland. „Wir sind mit der Saison trotzdem sehr zufrieden, haben im Grunde viel mehr erreicht als wir uns im Vorfeld vorgenommen haben“, so das Fazit von Mannschaftsführer Philip Mensing.