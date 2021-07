Wiederholung des Traum-Starts?

Epe

Heute geht es in unserer Serie mit A-Ligist Vorwärts Epe 2 weiter. Und auch bei den Grün-Weißen gibt es eine Menge zu klären, nachdem die Saison 19/20 abgebrochen und die Spielzeit 20/21 annulliert wurde. Dabei war die Mannschaft von Trainer Stefan Kurtdili famos ins Spieljahr 2020/21 gestartet. Was sich in der Zwischenzeit am Wolbertshof getan hat? Der Coach liefert gemeinsam mit den WN einen Überblick.

Von Nils Reschke