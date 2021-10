Wilde Spiele allerorten

Kreis

Ob nun in den Eper Bülten, in Südlohn beim Sportclub oder in Lünten: Über fehlende Tore musste sich nirgendwo jemand beschweren. Ganz im Gegenteil. Nicht weniger als 26 (!) Treffer wurden in diesen drei Matches bejubelt. Was für eine Ausbeute!

Von Henry Einck