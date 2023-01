Winterbilanz: SV Heek hat sich etabliert

Es wird schnell vergessen, dass der SV Heek erst seine dritte Saison in der Bezirksliga spielt. In dieser Saison gelang dem SVH ein Coup beim Spitzenreiter.

Nach dem Aufstieg im Sommer 2020 und der abgebrochenen Spielzeit 20/21 (Rang 13) ließ die Mannschaft von Spielertrainer Rainer Hackenfort mit Rang vier in der Serie 21/22 aufhorchen. In der aktuellen Saison hat der Tabellensechste auch schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt. „Wir sind angekommen in der Liga“, freut sich der Coach über die Bestätigung des Höhenflugs. Zur Erinnerung: Es ist noch keine zehn Jahre her, da pendelte der SV Heek zwischen B- und A-Liga.