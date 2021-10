Zurück in der Öffentlichkeit

Lea Funke auf Quincy sicherte sich beim Turnier in Gronau die letzte goldene Schleife. Sie gewann das M*-Springen mit Stechen.

Fünfte wurde Leonie Bosch (Gronau) auf Sandmann (4/35,35 Sek.). Damit fand das dreitägige Hallenreitturnier des LZRFV Gronau einen würdigen Abschluss vor guter Kulisse.

Nach drei abgesagten Veranstaltungen kehrte der LZRFV Gronau damit auch in den Kreis der Turnierausrichter zurück. Die Starterfelder waren zwar nicht so dicht wie vor Corona. Was eigentlich zählte, war der Neustart für den Verein vom Dinkelhof, der sich endlich wieder der Öffentlichkeit zeigen konnte.

Und immerhin gab es ein S-Springen zu sehen. Unter 21 Teilnehmern entschied Niklas Braun (ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen) diese schwere Prüfung für sich. Im Stechen blieb er im Sattel von Sissy von Senden fehlerfrei und war in 32,80 Sek. schneller als Michael Hagemann (Appelhülsen) mit Quite Easy (33,64 Sek.) und Stephan Gerdener (Laer) auf Feeriek (34,07 Sek.).

Zuvor hatten sich Maria-Sophie Döricht (VRZ Schöppingen) auf Akadia BT und Juliane Rölfing (Gestüt Forellenhof) auf Whisky den Sieg in der Springprüfung Kl. M** geteilt. In einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Kl. M* hießen die Sieger Kevin Dües (Altenberge) auf Conella und in der zweiten Abteilung Michael Hagemann auf Stakkatos Stern. Für den Gastgeber gewann Nele Paganetty eine Schleife.

In der Stilspringprüfung Kl. L hatten Pia Bellmann (Senden) auf Cimberly (8,70) und Leonie Bosch (LZRFV Gronau) auf Sandmann (8,50) die goldenen Schleifen angeheftet bekommen.