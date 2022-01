Zwei Abgänge und zwei Neue beim SuS

Nachdem die Bezirksliga-Mannschaft in den vergangenen Jahren recht wenig Fluktuation erlebt hat, stehen im Sommer einige Veränderungen an. Neben weiteren Abgängen vermeldet der SuS nun auch Zuwachs.

Bereits nach der Hinserie hat Hendrik Deitert den SuS Stadtlohn in Richtung ASC Schöppingen verlassen. Zur neuen Saison schließt sich Leo Evers dem SV Gescher an. Auch das war bereits vor Weihnachten bekannt. Am Donnerstag nun hat Markus Plate, Sportlicher Leiter beim SuS, weitere Personalien vermeldet.