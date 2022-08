2:4 – Havixbeck macht seine Sache gut

SW Havixbeck ist bereit für das Erstrundenspiel im Kreispokal gegen den BSV Ostbevern am kommenden Sonntag: In einem Testspiel unterlag der A-Ligist aus den Baumbergen am Dienstagabend zwar gegen den ambitionierten Bezirksligisten SG Coesfeld 06 mit 2:4 (1:1), doch Trainer Markus Lindner war angetan vom Auftritt seines Teams: „Das war ein guter Test gegen einen guten Bezirksligisten. Meine Spieler haben sich diszipliniert an die taktischen Vorgaben gehalten. Das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne.“ Der Gast aus der Kreisstadt ging nach einer Viertelstunde durch einen schönen Seitfallzieher von Cedric Schürmann in Führung. In Minute 34 hieß es aber schon 1:1: Ruben Schmitz hatte nach innen geflankt und in Lukas Hehn einen dankbaren Abnehmer gefunden. In der zweiten Halbzeit stellte der Gast auf Dreierkette um, die Havixbecker taten dies in der Folge auch. Nachdem Lucas Lacobs die SG erneut in Führung gebracht hatte (62.), gelang Jonas Lülf nach einem starken Solo der Ausgleich (63.). „Das Tor hat Jonas super gemacht. Er hat vorher vier Coesfelder Spieler plus Torhüter ausgespielt“, lobte Lindner. Danach schwanden bei den Platzherren aber zusehends die Kräfte und die Coesfelder erzielten durch Philipp Jacobs (81.) und Lucas Jacobs (88.) noch zwei späte Tore zum letztlich verdienten Sieg.